Си Цзиньпин — Зеленскому: Китай будет добиваться скорейшего прекращения огня на Украине

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Китай будет добиваться скорейшего прекращения огня на Украине, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.



— Китай будет решительно содействовать переговорному процессу и прекращению огня в кратчайшие сроки, — приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Председатель КНР заявил, что единственный возможный выход из конфликта — диалог и переговоры. Пекин намерен отправить на Украину своего спецпредставителя для урегулирования кризисной ситуации.

В начале апреля президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетили Пекин с целью уговорить лидера Китая Си Цзиньпина призвать его российского коллегу Владимира Путина к «разумной позиции» по Украине. Целью визита было добиться того, чтобы Россия допустила возможность переговоров с Киевом и отказалась от размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии. Однако, как отмечают американские СМИ, европейская делегация в Китае была откровенно унижена. Глава КНР тонко намекнул, что Париж и Брюссель сегодня явно не готовы наказывать Пекин санкциями за поддержку позиции России.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко