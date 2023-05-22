Госдума призовет правительство исключить заправку польских грузовиков по российским розничным ценам на топливо

Фото: wikipedia.org/Крылов Иван

Госдума намерена призвать правительство России исключить заправку польских грузовиков по российским розничным ценам на топливо, согласно проекту обращения палаты парламента.



Предлагается исключить возможность заправки топливом транспорта польских автомобильных перевозчиков по российским розничным ценам, установив для них стоимость топлива на уровне цен Евросоюза.

В воскресенье председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что совет думы в понедельник рассмотрит вопрос мер против Польши, в том числе транзит фур через территорию России.

Фото: pixabay.com

В начале прошлой недели польские власти сообщили о том, что будут стремиться изъять очередную дипломатическую недвижимость России в республике. По словам посла России в Польше Сергея Андреева, власти Польши отказываются признавать собственностью РФ жилой комплекс российского посольства в Варшаве на ул. Бетховена. В отношении служебного комплекса посольства претензий у властей Польши нет.

Польский МИД в конце 2022 года заявлял, что страна проведет расчет потерь за годы Второй мировой войны и потребует от России возмещения ущерба. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик назвал нелепым заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что Россия должна выплатить стране репарации за годы Великой Отечественной войны.

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Маргарита Головатенко