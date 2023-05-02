Депутат назвал нелепым заявление Дуды о репарациях России Польше

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик назвал нелепым заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что Россия должна выплатить стране репарации за годы Великой Отечественной войны, сообщает ФАН.



— Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Россия позже присоединилась к этой войне, поэтому я считаю, что репарации мы должны требовать и от России, — сказал Дуда в интервью журналистам издания Wprost.

Как считает Дмитрий Белик, за подобными высказываниями стоят вполне конкретные цели: польские чиновники продолжают антироссийскую риторику, навеянную странами Запада:

— В лице России польские политики выстраивают некий образ внешнего врага, заодно добавляя к накопившимся русофобским претензиям новые, как эта, о репарациях. На что они надеются в этом случае — непонятно, потому что требование заведомо нелепое, но при этом оно соответствует вектору антироссийской повестки, продиктованному Штатами и их союзниками, — прокомментировал он.

Депутат отметил, что Польши бы не существовало, если бы Красная армия не освободила Европу от фашизма.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Польский МИД в конце 2022 года заявлял, что страна проведет расчет потерь за годы Второй мировой войны и потребует от России возмещения ущерба:

— Расчет военных потерь, понесенных из-за СССР, будет подготовлен на основе исследований, аналогичных тем, которые привели к составлению отчета об ущербе, причиненном Польше в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны 1939—1945 годов.

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Маргарита Головатенко