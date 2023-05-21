В Госдуме рассмотрят вопрос о прекращении транзита польских фур по территории России

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил, что Совет Думы в понедельник рассмотрит вопрос мер против Польши, в том числе транзит фур через территорию России.

— Правильно будет запретить Польше наживаться на России сегодня: прекратить проезд польских фур по территории нашей страны. Пусть перегружают товары на российские грузовики. Зарабатывать на транспортировке будут наши граждане. Издержки Польши в этом случае могут составить порядка 8,5 миллиарда евро, — говорится в сообщении.

Фото: pixabay.com

В начале этой недели польские власти сообщили о том, что будут стремиться изъять очередную дипломатическую недвижимость России в республике. По словам посла России в Польше Сергея Андреева, власти Польши отказываются признавать собственностью РФ жилой комплекс российского посольства в Варшаве на ул. Бетховена. В отношении служебного комплекса посольства претензий у властей Польши нет.

Польский МИД в конце 2022 года заявлял, что страна проведет расчет потерь за годы Второй мировой войны и потребует от России возмещения ущерба. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик назвал нелепым заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что Россия должна выплатить стране репарации за годы Великой Отечественной войны.



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Максим Кокунин