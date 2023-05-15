В Польше заявили о намерении изъять новые объекты дипломатической недвижимости России

Польские власти будут стремиться изъять очередную дипломатическую недвижимость России в республике, заявил в эфире телеканала Polsat премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.



— Недавно в результате эффективных действий было отобрано одно из зданий РФ на территории Варшавы, — сказал он.

По словам посла России в Польше Сергея Андреева, власти Польши отказываются признавать собственностью РФ жилой комплекс российского посольства в Варшаве на ул. Бетховена. В отношении служебного комплекса посольства претензий у властей Польши нет, сообщает ТАСС.

Польский МИД в конце 2022 года заявлял, что страна проведет расчет потерь за годы Второй мировой войны и потребует от России возмещения ущерба. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик назвал нелепым заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что Россия должна выплатить стране репарации за годы Великой Отечественной войны.



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Маргарита Головатенко