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В Польше заявили о намерении изъять новые объекты дипломатической недвижимости России

22:56, 15.05.2023 1
В Польше заявили о намерении изъять новые объекты дипломатической недвижимости России
Фото: pixabay.com

Польские власти будут стремиться изъять очередную дипломатическую недвижимость России в республике, заявил в эфире телеканала Polsat премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

— Недавно в результате эффективных действий было отобрано одно из зданий РФ на территории Варшавы, — сказал он.

По словам посла России в Польше Сергея Андреева, власти Польши отказываются признавать собственностью РФ жилой комплекс российского посольства в Варшаве на ул. Бетховена. В отношении служебного комплекса посольства претензий у властей Польши нет, сообщает ТАСС.

Польский МИД в конце 2022 года заявлял, что страна проведет расчет потерь за годы Второй мировой войны и потребует от России возмещения ущерба. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик назвал нелепым заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что Россия должна выплатить стране репарации за годы Великой Отечественной войны.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16 май
    Был я в Польше, поляки любой вопрос сразу переводят в деньги, это у них в крови.
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