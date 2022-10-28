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Польша потребует от России возместить ущерб, причиненный СССР в годы войны

15:23, 28.10.2022 1
Польша потребует от России возместить ущерб, причиненный СССР в годы войны
Фото: pixabay.com

Польша проведет расчет потерь за годы Второй мировой войны и потребует от России возмещения ущерба, заявил польский МИД.

— Расчет военных потерь, понесенных из-за СССР, будет подготовлен на основе исследований, аналогичных тем, которые привели к составлению отчета об ущербе, причиненном Польше в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны 1939—1945 годов, — приводит слова ведомства «РИА Новости».

В середине октября Варшава направила дипломатическую ноту Берлину с требованием выплатить около 1,3 триллиона долларов в качестве репараций за Вторую мировую войну. Немецкое правительство не раз заявляло, что не будет этого делать: Польша получила достаточно крупные репарации сразу после войны и нет оснований ставить под сомнение ее отказ от выплат в 1953 году. Польские политики также призывали предъявить аналогичные претензии и к России.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:52
    Россия освободила Польшу от фашистов. Погибло 600 тысяч наших солдат. Какое возмещение они требуют?
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