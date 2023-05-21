«Динамо-Ак Барс-УОР» стал серебряным призером Молодежной лиги 2023

Фото: пресс-служба ВК "Динамо-Ак Барс"

Казанский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс-УОР» стал серебряным призером Молодежной лиги 2023, обыграв Санкт-Петербургскую «Ленинградку». Матч завершился со счетом 0:3 ((23:25, 25:27, 19:25). Об этом сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что казанская молодежка завоевала награды девятый год подряд и в десятый раз в истории турнир.

Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Ак Барс»

За последнюю неделю «Динамо-Ак Барс» покинули несколько игроков. Первой стала Гайла Гонсалес, подписавшая контракт с казанским клубом в 2022 году. До этого иностранная спортсменка играла в Пуэрто-Рико, Доминиканской республике и в Турции.

Также из казанского женского волейбольного клуба ушла Таисия Коновалова. В «Динамо-Ак Барс» уроженка Тамбова провела три сезона. За ней клуб покинула и Ярослава Симоненко.

Команда осталась и без главного тренера — покинул Ришат Гилязутдинов. Он возглавлял «Динамо-Ак Барс» на протяжении 14 сезонов.

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Максим Кокунин