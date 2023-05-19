Эксперты объяснили причину снижения годовой инфляции в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Замедлению годового роста цен в республике способствовали снижение сырьевых издержек некоторых производителей продовольствия и увеличение предложения ряда товаров длительного пользования. Об этом рассказали в пресс-службе отделения — Национального банка по Татарстану Волго-Вятского главного управления ЦБ России.

Эксперты подмечают, в основном на динамику цен продолжил оказывать влияние статистический эффект высокой базы: в расчете годовой инфляции перестал учитываться всплеск цен весны прошлого года.

В прошлом месяце годовой прирост цен на продовольственные товары составил 0,05%, в то время как месяцем ранее — 2,74%. На такую динамику цен главным образом продолжило влиять снижение издержек производителей ряда продуктов питания.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Также в апреле годовое снижение цен на непродовольственные товары составило 1,59% после снижения на 1,56% в марте. В основном на это повлияли рост предложения ряда товаров на внутреннем рынке, а также эффект высокой базы.

Годовой прирост цен в сфере услуг в Татарстане в апреле по сравнению с мартом увеличился с 6,60% до 6,97%. Преимущественно это было связано с эффектом сравнительной базы прошлого года.

Напомним, в апреле годовая инфляция в Татарстане составила 1,08%. Показатель оказался меньше, чем в январе (11,55%), феврале (10,74%) и марте (1,91%).

Напомним, в 2022 году потребительские цены в Татарстане по отношению к 2021-му выросли на 14,05%. Продукты питания подорожали на 16,31%, непродовольственные товары — на 14,65%, а услуги — на 10,24%.



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Айрат Назипов