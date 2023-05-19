В Татарстане вырос минимальный потребительский бюджет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Стоимостная величина минимального потребительского бюджета в целом по Татарстану выросла. За первый квартал 2023 года она утверждена постановлением кабмина республики в размере 21 805 рублей.

Для сравнения, за предыдущий трехмесячный период — октябрь — декабрь 2022 года — минимальный потребительский бюджет в Татарстане составлял 21 142 рубля. Таким образом, показатель вырос на 3,1%, или на 663 рубля.

За III квартал прошлого года стоимостная величина минимального потребительского бюджета в Татарстане составляла 21 037 рублей. За апрель — июнь 2022-го она была утверждена в размере 21 300 рублей.

В первом квартале прошлого года минимальный потребительский бюджет в республике оценивался в 19 424 рубля. Таким образом, в годовом выражении он увеличился на 2 381 рубль, или на 12,2%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Согласно закону Татарстана от 2008 года, минимальный потребительский бюджет — стоимостная величина сбалансированного набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, а также обязательных платежей и сборов, необходимых для поддержания активного физического состояния человека и воспроизводства рабочей силы.

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Татьяна Демина