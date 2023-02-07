В Татарстане увеличили стоимостную величину минимального потребительского бюджета

Власти Татарстана увеличили стоимостную величину минимального потребительского бюджета. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

— Утвердить стоимостную величину минимального потребительского бюджета в целом по Республике Татарстан за IV квартал 2022 года в размере 21 142 рублей, — написано в документе.

Согласно закону Татарстана от 2008 года, минимальный потребительский бюджет — стоимостная величина сбалансированного набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, а также обязательных платежей и сборов, необходимых для поддержания активного физического состояния человека и воспроизводства рабочей силы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, что за III квартал 2022 года стоимостную величину минимального потребительского бюджета утвердили в размере 21 037 рублей. Таким образом, она выросла на 105 рублей.

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Айрат Назипов