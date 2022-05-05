Минимальный потребительский бюджет в Татарстане вырос на 10%

Фото: Максим Платонов (архив)

Стоимостная величина минимального потребительского бюджета в целом по Татарстану в первом квартале 2022 года составила 19 424 рубля. Такую цифру утвердил Кабинет министров республики.

По сравнению с первым кварталом 2021 года стоимостная величина минимального потребительского бюджета в республике выросла на 1 785 рублей, или на 10%. Тогда она составляла 17 639 рублей.

В третьем квартале прошлого года стоимостная величина минимального потребительского бюджета в Татарстане составляла 18 004 рубля, во втором — 17 949 рублей, следует из постановлений правительства республики.

По сравнению с четвертым кварталом 2021 года стоимостная величина минимального потребительского бюджета в Татарстане выросла почти на 700 рублей. Согласно постановлению кабмина республики, тогда она оценивалась в 18 731 рубль.

Фото: Максим Платонов

Согласно закону Татарстана от 2008 года, минимальный потребительский бюджет — стоимостная величина сбалансированного набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, а также обязательных платежей и сборов, необходимых для поддержания активного физического состояния человека и воспроизводства рабочей силы.



Татьяна Демина