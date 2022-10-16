Минимальный потребительский бюджет в Татарстане сократят впервые как минимум с 2020 года

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Плюс 8,3% к первому кварталу и минус 1,2% ко второму

Стоимостную величину минимального потребительского бюджета в целом по Татарстану за III квартал 2022 года планируют утвердить в размере 21 037 рублей. Она окажется на 1,2% меньше, чем за предыдущие три месяца, подсчитало «Реальное время». Это первое за три квартала этого года сокращение показателя.

За второй квартал 2022 года кабмин Татарстана утвердил минимальный потребительский бюджет в размере 21 300 рублей. Эта сумма была на 9,65% больше, чем за январь-март этого года, когда он оценивался в 19 424 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Таким образом, по сравнению с первым кварталом стоимостная величина минимального потребительского бюджета в Татарстане за июль-сентябрь вырастет на 8,3%. Стоит отметить, что согласно официальной статистике, в августе 2022 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в республике составила 17 522 рубля.

За год показатель вырос на 17%

За третий квартал 2021 года стоимостная величина минимального потребительского бюджета в Татарстане оценивалась в 18 004 рубля. Таким образом, за год показатель увеличился на 17%.

Стоит отметить, что в прошлом году власти Татарстана постепенно увеличивали стоимостную величина минимального потребительского бюджета. Так, например, за первый квартал показатель составлял 17 639 рублей, за второй — 17 949 рублей, за третий — 18 004 рубля, а за четвертый — 18 731 рубль.

Постепенный рост стоимостной величины минимального потребительского бюджета в Татарстане фиксировался и на протяжении пандемийного 2020 года. Так, за январь-март он составлял 16 216 рублей, за апрель-июнь — 16 513 рублей, за июль-сентябрь — 16 791 рубль, а за октябрь-декабрь уже 17 288 рублей.



Таким образом, если брать период с января 2020 года по сентябрь 2022-го, это первое сокращение стоимостной величины минимального потребительского бюджета в Татарстане.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Согласно закону Татарстана от 2008 года, минимальный потребительский бюджет — стоимостная величина сбалансированного набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, а также обязательных платежей и сборов, необходимых для поддержания активного физического состояния человека и воспроизводства рабочей силы.



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Татьяна Демина