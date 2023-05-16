В Татарстане ликвидировали свалку площадью 290 «квадратов»
В Ютазинском районе Татарстана выявили несанкционированную свалку отходов около села Байларово, сообщили в Минэкологии республики.
Площадь захламленного участка составила 290 кв. метров, а объем — 232 куб. метров.
В адрес Исполнительного комитета Ютазинского района направили предупреждение о недопустимости нарушения требований природоохранного законодательства и необходимости устранения нарушения. Свалку ликвидировали, территорию привели в надлежащее санитарно-экологическое состояние.
В апреле в Азнакаево экологи Приикского территориального управления Минэкологии Татарстана ликвидировали очередную свалку. Нарушение выявили в ходе мониторинга Азнакаевского района. Площадь захламленного участка составила 200 кв. метров, объем свалки — 20 куб. метров.
В марте экологи выявляли две несанкционированные снежные свалки в Азнакаево на улице Шайхутдинова рядом с домами №15 и 11.
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