В Азнакаево экологи выявили две крупные снежные свалки

Экологи выявили две несанкционированные снежные свалки в Азнакаево на улице Шайхутдинова рядом с домами №15 и 11. Общая площадь загрязнения — 600 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

— Данную территорию обслуживает Управляющая компания «Квартал -28». В адрес руководителя УК «Квартал-28» направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства и необходимости устранения нарушения в течение 60 дней, — рассказали в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На прошлой неделе несанкционированную свалку строительных отходов обнаружили экологи Юго-Восточного территориального управления Министерства экологии Татарстана. Нарушение выявили в селе Калейкино Альметьевского района. Площадь захламленной территории составила более 700 кв. м.

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Айрат Назипов