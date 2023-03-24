Новости общества

14:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Азнакаево экологи выявили две крупные снежные свалки

21:28, 24.03.2023 2
В Азнакаево экологи выявили две крупные снежные свалки
Фото: eco.tatarstan.ru

Экологи выявили две несанкционированные снежные свалки в Азнакаево на улице Шайхутдинова рядом с домами №15 и 11. Общая площадь загрязнения — 600 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

— Данную территорию обслуживает Управляющая компания «Квартал -28». В адрес руководителя УК «Квартал-28» направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства и необходимости устранения нарушения в течение 60 дней, — рассказали в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На прошлой неделе несанкционированную свалку строительных отходов обнаружили экологи Юго-Восточного территориального управления Министерства экологии Татарстана. Нарушение выявили в селе Калейкино Альметьевского района. Площадь захламленной территории составила более 700 кв. м.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 24 мар
    В Азнакаево вся администрация устала уже от власти, они ищут где только денег урвать, город тихонько умирает. Каждая 3 квартира, каждый 2 частной дом выставлен на продажу.
    Ответить
  • Анонимно 25 мар
    Зато чиновники администрации в шоколаде. У них все есть..
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также