В Азнакаево ликвидировали свалку площадью 200 квадратных метров

Фото: Минэкологии Татарстана

В Азнакаево экологи Приикского территориального управления Минэкологии Татарстана ликвидировали очередную свалку, сообщили в пресс-службе министерства республики.



Нарушение выявили в ходе мониторинга Азнакаевского района. Площадь захламленного участка составила 200 кв. метров, объем свалки — 20 куб. метров.

Исполкому Азнакаево выдали предостережение на устранение нарушения. Сейчас свалка ликвидирована, территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние.

В марте экологи выявляли две несанкционированные снежные свалки в Азнакаево на улице Шайхутдинова рядом с домами №15 и 11.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил привести в порядок общественные пространства республики в рамках санитарно-экологического двухмесячника. Двухмесячник стартовал в республике с 1 апреля. За это время надзорными органами выявлен 1 371 случай нарушения, составлено 298 протоколов, наложено штрафов на сумму 130 тысяч рублей. Выявлены 693 несанкционированные свалки.

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Маргарита Головатенко