На KazanForum зарегистрировалось рекордное число участников — 15 тысяч из 85 стран и 84 регионов России

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

На Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» зарегистрировались рекордное количество участников — 15 тысяч. Они представляют 85 стран и 84 региона России, сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

По ее словам, после придания форуму федерального статуса кратно увеличилось количест его участников. Самая масштабная делегация прибудет из Азербайджана. Порядка 45 дипломатических миссий, 37 чрезвычайных и полномочных послов, десятки министров. Что касается российских регионов России, то прибудут делегации из Мордовии, Чечни, Оренбургской области, Москвы, Башкирии и других регионов.

Выросло и число мероприятий, проводимых в его рамках. В программу KazanForum вошли 200 мероприятий. Это деловые сессии, конференции, круглые столы, образовательные, культурные и спортивные мероприятия.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

ХIV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» состоится в столице Татарстана 18—19 мая 2023 года. В этом году он по указу президента России Владимира Путина вышел на федеральный уровень. До этого он проходил под названием KazanSummit.



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Татьяна Демина