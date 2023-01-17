Турчак призвал создать условия для скорейшего возвращения уехавших россиян

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что как можно быстрее должны быть созданы условия для возвращения в Россию тех, кто покинул страну на фоне специальной военной операции и частичной мобилизации.

— Наша задача — максимально те, кто уехал, чтобы как можно быстрее вернулись. Это важно для экономики страны, для их семей и близких, — сообщил сенатор.

«Никаких закрытых границ, режимов, лишь бы они вернулись», — сказал Турчак.

Однако он подчеркнул, что Россия ждет возвращения своих граждан, за «исключением тех, кто позволил себе публичные выпады в отношении нашей страны и Вооруженных сил».

Минцифры совместно с профильными ассоциациями работает над созданием мер по возвращению уехавших из России IT-специалистов. По словам главы совета директоров «Базальт СПО» Алексея Смирнова, речь идет, например, о частичной оплате «обратной релокации», а также повышении НДФЛ с 13 до 30% для тех, кто работает из-за рубежа, даже если они формально остаются налоговыми резидентами.

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Илина Хакимова