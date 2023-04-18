В Татарстане утвердили план подготовки и проведения «Изге Болгар жыены» в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил республиканский план подготовки и проведения торжественного мероприятия «Изге Болгар жыены», посвященного Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией, в 2023 году. В списке 28 пунктов.

Большая часть мероприятий запланирована на следующий месяц. Так, 21 мая, в день проведения «Изге Болгар жыены», в Болгаре на территории старинной мечети пройдет лекция «Ислам», для гостей организуют интерактивную площадку «История письменности» и так далее.

В преддверии 21 мая запланирована организация контроля за соблюдением требований пожарной безопасности во время проведения мероприятия, проведение дезинсекционных и дератизационных работ. Обеспечивать будут и соблюдение рекомендаций по профилактике COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На 30 апреля в Татарстане запланировали организацию приглашения татар из регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья, подготовку списка почетных гостей «Изге Болгар жыены», разработку плана-графика проверок состояния антитеррористической защищенности объектов проведения мероприятия, определение мест расположения и подготовку согласованной схемы торговых точек и санкционированной парковки с учетом возможной эвакуации граждан. Подготовка программы и организация проведения торжественного мероприятия также намечены на конец этого месяца.

Напомним, в 2022 году в Татарстане масштабно отпраздновали 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Церемония открытия «Изге Болгар җыены» проходила в Болгаре 21 мая. Ее посетили президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев и другие.



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Татьяна Демина