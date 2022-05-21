Территорию Болгарского музея-заповедника посетило более 20 тыс. человек — там проходит «Изге Болгар жыены»

На данный момент, по предварительным данным, территорию Болгарского музея-заповедника сегодня посетило более 20 тыс. человек. Об этом сообщили в Министерстве культуры Татарстана.

Сегодня в заповеднике состоялась церемония открытия «Изге Болгар җыены», которую посетили президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, глава ЦДУМ Талгат Таджуддин, председатель ДУМ РФ Равиль Гайнутдин и другие.

В рамках мероприятия организованы выступление чтецов Корана, интерактивные площадки, город мастеров, точки с халяльной продукцией.

Рустам Минниханов ранее поздравил жителей республики с 1100-летием принятия ислама Волжской Булгарией. Он пожелал счастья, мира, добра и благополучия.



— Прошло уже одиннадцать столетий с того поистине судьбоносного дня, когда в 922 году на овеянной древними легендами земле Болгара наши предки, возглавляемые ильтебером Алмушем, при участии высоких гостей — посольства багдадского халифа аль-Муктадира, добровольно приняли ислам в качестве государственной религии, — сказал он.