Питание участников и VIP на «Изге Болгар жыены» обойдется Татарстану в 2,5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Питание участников мероприятий, а еще обед VIP на тожественном мероприятии «Изге Болгар жыены» в Татарстане, посвященном Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией, обойдется почти в 2,5 млн рублей, выяснило «Реальное время».



Рассчитывается, что мероприятие посетит 2 364 гостя. Исполнителю необходимо привлечь достаточное количество квалифицированных специалистов для обслуживания и осуществления производственного процесса. Для этого необходимо нанять не менее 30 поваров и 70 официантов, а еще организовать их работу в четыре смены.

Кормить участников обедами будут с 19 по 21 мая в кафе «Болгар» и «Эдем», а еще в «Центральной столовой РТ». Также будут организованы чайные столы в Болгарской исламской академии. Обед VIP организуют в кафе «Зулейха».

Заказчиком выступает Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. Заявки принимаются до 4 мая, подрядчика определят 10 мая. Сроки оказания услуг обозначены с момента заключения контракта по 21 мая 2023 года включительно.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В середине апреля Кабмин Татарстана утвердил республиканский план подготовки и проведения «Изге Болгар жыены» в 2023 году. В списке 28 пунктов. Так, 21 мая, в день проведения «Изге Болгар жыены», в Болгаре на территории старинной мечети пройдет лекция «Ислам», для гостей организуют интерактивную площадку «История письменности» и так далее. Известно, что на «Изге Болгар жыены» планируют привезти священные реликвии пророка Мухаммеда.

Напомним, в 2022 году в Татарстане масштабно отпраздновали 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Церемония открытия «Изге Болгар җыены» проходила в Болгаре 21 мая. Ее посетили президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев и другие.

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Маргарита Головатенко