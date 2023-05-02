Из Казани в Лисичанск отправили партию груза весом 90 тонн

Казань отправила в Лисичанск четвертую в этом году партию гуманитарного груза весом около 90 тонн, сообщили в мэрии города.



Город направил продовольствие, медикаменты, средства личной гигиены и стройматериалы, а еще подарки ко Дню Победы для ветеранов и семена для посадки по запросу местных жителей. Мобилизованным казанцам доставят тепловизоры, приборы ночного видения, квадрокоптеры, рации, прицелы, кронштейны и другое спецоборудование.

В колонне отправились пять машин. Одна фура повезет стройматериалы весом 20 тонн, 2 фуры — товары личной гигиены, бытовую химию и лекарства весом 30 тонн, еще 2 фуры — продовольственные товары весом 38 тонн (мясные консервы, сгущенку, крупы, макароны, масло).

Фото: kzn.ru

— В преддверии Дня Победы ветеранам, проживающим на территории Лисичанска, будут доставлены 120 подарочных наборов, в составе которых традиционно включены чай, кофе, крупа гречневая, масло подсолнечное, сладости и консервы, — рассказал заместитель руководителя Исполкома Казани Ильдар Шакиров.

В числе отправляемого были 20 тонн кровельного материала. Также по инициативе Республиканской клинической больницы в состав груза вошли 2 тонны медикаментов.

На сегодняшний день в Лисичанск в общей сложности отправлено 910 тонн гуманитарного груза.

Фото: kzn.ru

В апреле из Казани в подшефный Татарстану город Лисичанск отправили третью в 2023 году партию гуманитарного груза весом 95,8 тонны.



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Маргарита Головатенко