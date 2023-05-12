Татарстанцев в июне ждут два дополнительных выходных

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В следующем месяце в Татарстане ожидается два дополнительных выходных дня и две четырехдневные рабочие недели. Это связано с празднованием Дня России и Курбан-байрама.

Нерабочим праздничным днем в Татарстане и по всей стране будет понедельник, 12 июня. Отдых, включая выходные 10 и 11 июня, продлится три дня.

Выходной день ожидается и в среду, 28 июня. В этот день будет отмечаться праздник Курбан-байрам. Предшествующий празднику рабочий день — вторник, 27 июня, будет сокращенным на один час.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В целом жители России в 2023 году будут отдыхать 118 дней из 365 — с учетом праздников, суббот и воскресений, но без учета отпусков. После июня следующие праздничные выходные ожидаются в конце осени — с 4 по 6 ноября.

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Татьяна Демина