Казанский УНИКС обыграл БК «Локомотив-Кубань»
В третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ казанский УНИКС обыграл команду «Локомотив-Кубань». Матч, проходивший в Краснодаре, завершился со счетом 81:82.
Подопечные Велимира Перасовича оказались успешнее в первой четверти — 18:25. Во втором игровом отрезке хозяева закончили с большим преимуществом — 30:18. Третья четверть завершилась победой БК «Локомотив-Кубань» со счетом 22:20. В финале игры удачнее оказались казанцы — 11:16.
Финальная серия длится до четырех побед одной из команд. Теперь счет в серии 2-1 в пользу казанской команды.
В первом матче «Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС со счетом 76:88. Вторая игра завершилась победой хозяев — 79:76. Следующую встречу обе команды проведут в Краснодаре 13 мая.
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