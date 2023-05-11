Казанский УНИКС обыграл БК «Локомотив-Кубань»

Фото: пресс-служба БК УНИКС

В третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ казанский УНИКС обыграл команду «Локомотив-Кубань». Матч, проходивший в Краснодаре, завершился со счетом 81:82.

Подопечные Велимира Перасовича оказались успешнее в первой четверти — 18:25. Во втором игровом отрезке хозяева закончили с большим преимуществом — 30:18. Третья четверть завершилась победой БК «Локомотив-Кубань» со счетом 22:20. В финале игры удачнее оказались казанцы — 11:16.

Финальная серия длится до четырех побед одной из команд. Теперь счет в серии 2-1 в пользу казанской команды.

Фото: пресс-служба БК УНИКС

В первом матче «Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС со счетом 76:88. Вторая игра завершилась победой хозяев — 79:76. Следующую встречу обе команды проведут в Краснодаре 13 мая.



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Айрат Назипов