БК УНИКС обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» во втором матче финальной серии плей-офф
Казанский баскетбольный клуб УНИКС обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в столице Татарстана во втором матче финальной серии плей-офф. Игра закончилась со счетом 79:76.
В первом матче «Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС со счетом 76:88.
Напомним, баскетболисты УНИКСа обыграли «Зенит» на своей площадке в седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Поединок закончился со счетом 80:79. Благодаря победе подопечные Велимира Перасовича пробились в финал турнира.
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