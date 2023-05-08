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БК УНИКС обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» во втором матче финальной серии плей-офф

17:34, 08.05.2023 1
БК УНИКС обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» во втором матче финальной серии плей-офф
Фото: пресс-служба БК УНИКС

Казанский баскетбольный клуб УНИКС обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в столице Татарстана во втором матче финальной серии плей-офф. Игра закончилась со счетом 79:76.

В первом матче «Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС со счетом 76:88.

Напомним, баскетболисты УНИКСа обыграли «Зенит» на своей площадке в седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Поединок закончился со счетом 80:79. Благодаря победе подопечные Велимира Перасовича пробились в финал турнира.

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Елизавета Пуншева
СпортБаскетбол Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09 май
    Выигрывать надо с хорошим запасом очков, а не еле-еле, как сейчас.
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