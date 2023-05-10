На реставрацию казанской мечети «Иске Таш» выделят еще 33 миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

На продолжение реставрации на объекте культурного наследия федерального значения «Минаретное завершение Ново-Слободской мечети» («Иске Таш») в Казани выделят еще 33,3 миллиона рублей, выяснило «Реальное время». Объект расположен по ул. Мазита Гафури, 34а, корпус 1.

Работы требуется завершить до 30 сентября 2024 года. Средства на продолжение реставрации выделят из федерального бюджета.

Подрядчика ищет Министерство культуры России. У исполнителя должна быть действующая лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия народов страны.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, весной 2022 года на реставрацию мечети выделяли 50 млн рублей. Контракт Министерство культуры России заключило с АО «ТСНРУ» на 29,25 млн рублей.

К реставрации мечети в Казани приступили в августе 2021 года — впервые с момента ее возведения. Работа проходит в рамках проекта «Историческая память». «Реальное время» писало, что возраст мечети могут пересмотреть. Считается, что она возведена в 1801 году на средства купца Утямышева, но реставраторы выяснили, что «Иске Таш» может быть более ранней постройкой.



Власти Казани сообщали, что работы по реставрации казанской мечети «Иске Таш» в Ново-Татарской слободе планируется завершить в первой половине 2023 года. Ей должны вернуть исторический облик.



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Татьяна Демина