В Казани продолжат реставрировать Ново-Слободскую мечеть за 50 млн рублей
В Казани продолжат реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения «Минаретное завершение Ново-Слободской мечети», расположенном по адресу ул. Мазита Гафури, д. 34а, корпус 1, за 50 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает Минкульт России, источником финансирования — федеральный бюджет. Согласно техзаданию, подрядчику потребуется провести реставрационные работы в соответствии с проектной документацией и сметами.
Заявки принимаются до 20 апреля 2022 года. Работы необходимо будет завершить до 30 сентября 2022 года.
В мае прошлого года Минкульт России уже размещал тендер на реставрацию Ново-Слободской мечети стоимостью 30 млн рублей. В июне контракт выиграло Татарское специальное научно-реставрационное управление.
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