Новости общества

00:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани продолжат реставрировать Ново-Слободскую мечеть за 50 млн рублей

23:59, 26.03.2022
В Казани продолжат реставрировать Ново-Слободскую мечеть за 50 млн рублей
Фото: ru.wikipedia.org

В Казани продолжат реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения «Минаретное завершение Ново-Слободской мечети», расположенном по адресу ул. Мазита Гафури, д. 34а, корпус 1, за 50 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Минкульт России, источником финансирования — федеральный бюджет. Согласно техзаданию, подрядчику потребуется провести реставрационные работы в соответствии с проектной документацией и сметами.

Заявки принимаются до 20 апреля 2022 года. Работы необходимо будет завершить до 30 сентября 2022 года.

Фото: vk.com/m.isketash

В мае прошлого года Минкульт России уже размещал тендер на реставрацию Ново-Слободской мечети стоимостью 30 млн рублей. В июне контракт выиграло Татарское специальное научно-реставрационное управление.

Дарья Акимова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также