Реставрацию мечети «Иске Таш» в Ново-Татарской слободе планируют завершить в первой половине 2023 года

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Работы по реставрации казанской мечети «Иске Таш» в Ново-Татарской слободе планируется завершить в первой половине 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

После завершения работ в мечети возродят антураж 1802 года. Ей вернут исторический облик.

В сентябре сообщалось, что возраст мечети могут пересмотреть. До сих пор считалось, что она возведена в 1801 году на средства купца Утямышева, но реставраторы выяснили, что «Иске Таш» может быть более ранней постройкой.

Над восстановлением культового сооружения сейчас работает коллектив АО «Татарское специальное научно-реставрационное управление». Изучив старинные печные изразцы на объекте, специалисты усомнились в возрасте мечети и сопоставили ее с одними из первых каменных исламских храмов в городе.



Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Реставрацию мечети «Иске Таш» в Ново-Татарской слободе Казани начали прошлым летом. Это первые работы по восстановлению объекта культурного наследия с момента его сооружения. Работа проходит в рамках проекта «Историческая память», в ходе которого за счет федеральных средств в городе уже отреставрировали несколько мечетей: Апанаевскую, Азимовскую, в планах — Закабанная.



Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов поручил подготовить документы для реставрации мечети Марджани. У здания необходимо привести в порядок фасад и крышу. Реставрационные работы предполагается проводить в несколько этапов.

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Максим Кокунин