В США суд признал Трампа виновным в домогательствах к писательнице Джин Кэролл

Суд Манхэттена признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в сексуальных домогательствах и клевете на писательницу и журналистку Джин Кэролл, сообщает РБК.

Бывшего американского лидера обязали выплатить ей почти $3 млн за моральный ущерб и еще $2 млн по гражданскому иску о побоях.

Напомним, писательница подала в суд на экс-президента Америки за нанесение побоев, утверждая, что он совершил сексуальное преступление против нее. Но она не смогла доказать факт изнасилования, однако присяжные сочли его виновным в домогательствах, а также в том, что он оклеветал Кэролл, после того как заявил, что ее обвинения являются «розыгрышем и ложью».

Как следует из дела, эпизод, в котором обвиняется Трамп, произошел весной 1996 года в примерочной универмага Bergdorf Goodman. Бывший президент в своей соцсети Truth Social назвал вердикт жюри «полным позором» и «продолжением величайшей охоты на ведьм всех времен».



Экс-президенту США Дональду Трампу по совокупности предъявленных ему обвинений грозит до 136 лет тюрьмы. Напомним, с Трампа сняли формальный арест. Известно, что он не признал вину по 34 пунктам обвинения. В конце марта большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization.



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Илина Хакимова