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CNN: с Дональда Трампа сняли арест

22:35, 04.04.2023
CNN: с Дональда Трампа сняли арест
Фото: commons.wikimedia.org (архив)

С бывшего президента США Дональда Трампа сняли формальный арест. Об этом информирует CNN.

Отмечается, что он покинул зал суда Нью-Йорка. От комментариев Трамп воздержался.

Известно, что он не признал вину по 34 пунктам обвинения.

Фото: commons.wikimedia.org (архив)

Два часа назад американское СМИ сообщило, что Дональд Трамп арестован. Он ждал предъявления обвинений.

В конце марта большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization.

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Айрат Назипов
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