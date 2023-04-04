CNN: с Дональда Трампа сняли арест
С бывшего президента США Дональда Трампа сняли формальный арест. Об этом информирует CNN.
Отмечается, что он покинул зал суда Нью-Йорка. От комментариев Трамп воздержался.
Известно, что он не признал вину по 34 пунктам обвинения.
Два часа назад американское СМИ сообщило, что Дональд Трамп арестован. Он ждал предъявления обвинений.
В конце марта большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization.
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