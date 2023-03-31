NYT: большое жюри Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинений Дональду Трампу

Большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization, сообщает газета The New York Times.

Таким образом, Трамп станет первым действующим или бывшим президентом, которому будут предъявлены уголовные обвинения.

Точные обвинения пока неизвестны, сообщает газета. По данным источников газеты, обвинительное заключение будет обнародовано в ближайшие дни. Известно, что Трампу могут быть предъявлены обвинения по более чем 30 пунктам в связи с предполагаемыми финансовыми махинациями.

Фото: kremlin.ru

Сообщается, что экс-президент США в ближайший вторник, 4 апреля, может добровольно явиться в суд в Нью-Йорке, где ему будут предъявлены обвинения.

Говоря о реакции самого Трампа, стоит сказать, что бывший президент, претендующий на переизбрание президентом США от Республиканской партии на выборах 2024 года, назвал это решение политическим преследованием и вмешательством в выборы.

Отметим, что еще в декабре прошлого года стало известно, что спецкомитет Палаты представителей Конгресса США рекомендовал Минюсту предъявить обвинение Дональду Трампу. Тогда его хотели привлечь к уголовной ответственности из-за штурма здания Капитолия.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова