Трампу грозит наказание в 136 лет тюрьмы

Экс-президенту США Дональду Трампу по совокупности предъявленных ему обвинений грозит до 136 лет тюрьмы, говорится в подсчетах Fox News.



— Обвинения предусматривают максимальное наказание в виде 136 лет лишения свободы, однако фактический приговор, вероятно, будет намного мягче, чем если бы политик был осужден по любому или по всем пунктам обвинения, — сказано в сообщении.

Как отмечается в публикации, фальсификация деловых документов, которую инкриминируют экс-президенту, в соответствии с законодательством Нью-Йорка считается проступком, но поднимается до ранга преступления с максимальным приговором в 4 года в случае попытки скрыть другое преступление.



С бывшего президента США Дональда Трампа вчера сняли формальный арест. Известно, что он не признал вину по 34 пунктам обвинения. В конце марта большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization.



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Илина Хакимова