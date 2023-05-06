Рамзан Кадыров: бойцы «Ахмата» готовы выдвинуться в Артемовск

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что бойцы «Ахмата» готовы выдвигаться в Артемовск, а несколько подразделений уже отправились в зону спецоперации.

— Я уже подписал соответствующее письмо на имя Верховного главнокомандующего о готовности вернуть город и очистить его от натовских и украинских сатанистов силами подразделений «Ахмат». Бойцы находятся в боевой готовности, мы ждем только приказа. Несколько подразделений уже тронулись в сторону проведения СВО, — говорится в сообщении.

Как считает Кадыров, Артемовск освободят уже в ближайшее время, несмотря на «вбросы о каком-то страшном контрнаступлении».

— Мы начали разрабатывать стратегию действий на этом участке совместно с министерством обороны, учитывая тактику врага и имеющиеся у нас ресурсы. И поверьте, тактика даст положительные результаты, — заключил он.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, ЧВК «Вагнер» вынуждена с 10 мая передать позиции в Артемовске подразделениям Министерства обороны, чтобы вывести остатки ЧВК в тыловые лагеря, об этом сообщил основатель группы Евгений Пригожин.



Он открыто обратился к начальнику Генерального штаба, Минобороны и Верховному главнокомандующему:



— Прошу начальника Генштаба подписать боевое распоряжение в адрес ЧВК «Вагнер» на передачу позиций населенного пункта Бахмут подразделениям Министерства обороны и указать дату — с какого дня они сменят нас на позициях.

Минобороны России регулярно сообщало об успехах ЧВК «Вагнер» в Артемовске. 22 апреля штурмовые отряды «Вагнера» освободили три квартала в западной части Артемовска. Еще ранее, 17 апреля, освободили два квартала на северо-западе и в центральной части города.



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Максим Кокунин