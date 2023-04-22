Бойцы ЧВК «Вагнер» освободили еще три квартала в Артемовске
За прошедшие сутки штурмовые отряды «Вагнера» освободили три квартала в западной части Артемовска. Об этом сообщило Министерство обороны России.
— Воздушно-десантные войска сковывали украинские подразделения на флангах и оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом, — рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
На этой неделе врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о намерении восстановить Артемовск после его освобождения. Он отметил, что в городе есть предприятия и в населенный пункт будут возвращаться люди.
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