Новости общества

10:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Бойцы ЧВК «Вагнер» освободили еще три квартала в Артемовске

14:09, 22.04.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Бойцы ЧВК «Вагнер» освободили еще три квартала в Артемовске
Фото: commons.wikimedia.org

За прошедшие сутки штурмовые отряды «Вагнера» освободили три квартала в западной части Артемовска. Об этом сообщило Министерство обороны России.

— Воздушно-десантные войска сковывали украинские подразделения на флангах и оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом, — рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Фото: Минобороны России

На этой неделе врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о намерении восстановить Артемовск после его освобождения. Он отметил, что в городе есть предприятия и в населенный пункт будут возвращаться люди.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также