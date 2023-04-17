Отряды «Вагнера» улучшили свои позиции в Артемовске

Фото: ЧВК «Вагнер» (архив)

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» за сутки освободили еще два квартала на северо-западе и в центральной части Артемовска. Об этом сообщили в Минобороны России.

— Воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия Южной группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых подразделений в данном районе и сковывали действия противника на флангах, — рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.



Фото: Минобороны России

В середине прошлой недели штурмовые отряды «Вагнера» овладели тремя городскими кварталами в Артемовске. Спустя трое суток бойцы ЧВК освободили еще два квартала.



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Айрат Назипов