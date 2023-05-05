Новости общества

23:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

ЧВК «Вагнер» передаст позиции в Артемовске подразделениям Минобороны 10 мая

11:30, 05.05.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 3
ЧВК «Вагнер» передаст позиции в Артемовске подразделениям Минобороны 10 мая
Фото: t.me/concordgroup_official

ЧВК «Вагнер» вынуждена с 10 мая передать позиции в Артемовске подразделениям Министерства обороны, чтобы вывести остатки ЧВК в тыловые лагеря, об этом сообщил основатель группы Евгений Пригожин.

Он открыто обратился к начальнику Генерального штаба, Минобороны и Верховному главнокомандующему:

— Прошу начальника Генштаба подписать боевое распоряжение в адрес ЧВК «Вагнер» на передачу позиций населенного пункта Бахмут подразделениям Министерства обороны и указать дату — с какого дня они сменят нас на позициях.

Минобороны России регулярно сообщало об успехах ЧВК «Вагнер» в Артемовске. 22 апреля штурмовые отряды «Вагнера» освободили три квартала в западной части Артемовска. Еще ранее, 17 апреля, освободили два квартала на северо-западе и в центральной части города.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 13:54
    Срочно дайте снаряды! Не время разборкам!
    Ответить
  • Анонимно 14:26
    Как вы корректно подали новость!
    Ответить
  • Анонимно 18:48
    Видеообращение о нехватке боеприпасов. А не просто просьба подписать бумажку...
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также