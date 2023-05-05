ЧВК «Вагнер» передаст позиции в Артемовске подразделениям Минобороны 10 мая

ЧВК «Вагнер» вынуждена с 10 мая передать позиции в Артемовске подразделениям Министерства обороны, чтобы вывести остатки ЧВК в тыловые лагеря, об этом сообщил основатель группы Евгений Пригожин.



Он открыто обратился к начальнику Генерального штаба, Минобороны и Верховному главнокомандующему:



— Прошу начальника Генштаба подписать боевое распоряжение в адрес ЧВК «Вагнер» на передачу позиций населенного пункта Бахмут подразделениям Министерства обороны и указать дату — с какого дня они сменят нас на позициях.

Минобороны России регулярно сообщало об успехах ЧВК «Вагнер» в Артемовске. 22 апреля штурмовые отряды «Вагнера» освободили три квартала в западной части Артемовска. Еще ранее, 17 апреля, освободили два квартала на северо-западе и в центральной части города.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко