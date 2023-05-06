По Крымскому мосту временно приостановили движение

Движение по Крымскому мосту временно приостановлено по техническим причинам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков со ссылкой на министра транспорта региона Николая Лукашенко.

Отмечается, что движение уже в скором времени будет возобновлено. При этом паромная переправа продолжает работать в обычном режиме.

UPD: движение по Крымскому мосту возобновлено.

Фото: ru.wikipedia.org

Напомним, вчера было открыто движение по второму железнодорожному пути Крымского моста. Стоит отметить, что строители работали круглосуточно в две смены. Они заменили два пролетных строения, для которых поставили 524 тонны металлоконструкций. Также была произведена сложнейшая операция по надвижке пролетов.



ЧП на Крымском мосту произошло 8 октября. В результате подрыва грузовика частично обрушились два автомобильных пролета. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой СК РФ Александром Бастрыкиным назвал подрыв Крымского моста терактом.

Движение по восстановленной части Крымского моста запустили утром 5 декабря. Президент России Владимир Путин в понедельник лично осмотрел Крымский мост, где осенью был совершен теракт, и проехал по его восстановленной части на автомобиле. Глава государства выслушал доклад вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о восстановлении моста.

В декабре прошлого года Хуснуллин сообщал, что работы по восстановлению левой стороны Крымского моста будут завершены в конце марта.

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Максим Кокунин