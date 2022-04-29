В Казани появится памятник Герою Советского Союза Борису Кузнецову

Фото: Администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани

В Казани на территории Кадетской школы в Катановском переулке появится памятник Герою Советского Союза Борису Кузнецову. Об этом сообщает администрация Вахитовского и Приволжского районов города.

Идея создания монумента принадлежит ученикам школы. В 2021 году ко Дню Победы на фасаде учебного заведения появилось граффити с изображением Кузнецова.

Борис Кузнецов родился 26 декабря 1925 года в Казани. Учился в 1-м Казанском ремесленном училище при заводе им. В.И. Ленина. В 1943 году форсировал Днепр. А в 1944-м был удостоен звания Герой Советского Союза. Скончался в 2020 году в столице Татарстана в возрасте 94 лет.

Фото: ru.wikipedia.org

В ноябре прошлого года стало известно, что в Казани установят памятную доску летчику, Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву. Ее решили разместить на здании по адресу: ул. Несмелова, 7. Здесь расположен казанский филиал Волжского государственного университета водного транспорта.

Диана Жиленкова