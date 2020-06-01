Песошин представил нового руководителя КНИТУ-КХТИ
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин представил исполняющего обязанности ректора КНИТУ-КХТИ. Им стал Юрий Казанков.
Премьер-министр Татарстана напомнил, что 27 мая 2020 года был подписан приказ Министерства науки и высшего образования России о временном отстранении Сергея Юшко от работы должности ректора Казанского национального исследовательского технологического университета (на период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда), передает пресс-служба президента Татарстана.
Казаков исполняет обязанности руководителя вуза с 1 июня, в соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования РФ.
Казаков с 2014 по 2019 год занимал пост гендиректора в томском ООО «НИОСТ» — научно-исследовательское подразделение СИБУРа.
Напомним, что Сергей Юшко помещен под домашний арест, поскольку следствие подозревает ректора КНИТУ-КХТИ в служебном подлоге и мошенничестве. Ему инкриминируется получение зарплаты на фиктивной должности.
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