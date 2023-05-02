УНИКС обыграл «Зенит» в драматичном матче и вышел в финал Единой лиги ВТБ
Баскетболисты УНИКСа обыграли «Зенит» на своей площадке в седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Поединок закончился со счетом 80:79.
В первой четверти подопечные Велимира Перасовича уступили со счетом 17:19. Во втором выиграли со счетом 16:12. Третья четверть осталась за гостями — 16:24. В последнем игровом отрезке удачнее оказались хозяева — 28:24.
Таким образом, команда из Казани прошла в финал. За титул УНИКС поборется с БК «Локомотив-Кубань». Обе команды никогда не побеждали в Единой лиге ВТБ.
В свою очередь «Зенит» сыграет с ЦСКА за 3-е место.
Напомним, в первых двух матчах татарстанские баскетболисты обыграли «Зенит», но затем потерпели два поражения в Санкт-Петербурге. В пятом матче УНИКС снова вышел вперед, а в предыдущем сражении клуб из Казани потерпел поражение.
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