УНИКС обыграл «Зенит» второй раз подряд
Казанский УНИКС во второй раз обыграл «Зенит» в матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ, матч завершился счетом 68:59.
Во второй четверти казанцы оторвались от соперника на 15 очков (26:11), однако соперник смог отыграться. Так, в третьей четверти «Зенит» стал лидером в счете Уже ближе к завершению финальной четверти форвард УНИКСа Винс Хантер вышел вперед, подряд забив три двухочковых броска. Казанцы сохранили лидерство до конца матча.
По итогам серии счет 2–0 в пользу казанского клуба. Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал Хантер.
Следующие матчи казанцы проведут в Санкт-Петербурге. Третий матч пройдет 21 апреля. Серия продлится до четырех побед одной из команд.
16 апреля УНИКС дома одержал разгромную победу над петербургским «Зенитом» в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Казанцы победили со счетом 94:67.
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