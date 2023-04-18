УНИКС обыграл «Зенит» второй раз подряд

Фото: БК УНИКС

Казанский УНИКС во второй раз обыграл «Зенит» в матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ, матч завершился счетом 68:59.



Во второй четверти казанцы оторвались от соперника на 15 очков (26:11), однако соперник смог отыграться. Так, в третьей четверти «Зенит» стал лидером в счете Уже ближе к завершению финальной четверти форвард УНИКСа Винс Хантер вышел вперед, подряд забив три двухочковых броска. Казанцы сохранили лидерство до конца матча.

По итогам серии счет 2­–0 в пользу казанского клуба. Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал Хантер.

Следующие матчи казанцы проведут в Санкт-Петербурге. Третий матч пройдет 21 апреля. Серия продлится до четырех побед одной из команд.

16 апреля УНИКС дома одержал разгромную победу над петербургским «Зенитом» в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Казанцы победили со счетом 94:67.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко