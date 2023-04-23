БК УНИКС проиграл «Зениту» в четвертом матче полуфинала Единой лиги ВТБ
Казанский баскетбольный клуб УНИКС проиграл петербуржскому «Зениту» в четвертом матче полуфинала Единой лиги ВТБ. Счет составил 104:77.
Теперь счет в полуфинальной серии составляет 2:2.
Во первой половине матча счет составил 46:46. Однако позже петербуржцы вырвались вперед.
21 апреля Казанский УНИКС в гостях проиграл питерскому «Зениту» в третьем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ со счетом 71:83.
18 апреля казанский УНИКС во второй раз обыграл «Зенит» в матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ, матч завершился счетом 68:59.
Следующая игра состоится в Казани.
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