Новости спорта

10:23 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

БК УНИКС проиграл «Зениту» в четвертом матче полуфинала Единой лиги ВТБ

16:07, 23.04.2023
БК УНИКС проиграл «Зениту» в четвертом матче полуфинала Единой лиги ВТБ
Фото: пресс-служба БК УНИКС

Казанский баскетбольный клуб УНИКС проиграл петербуржскому «Зениту» в четвертом матче полуфинала Единой лиги ВТБ. Счет составил 104:77.

Теперь счет в полуфинальной серии составляет 2:2.

Во первой половине матча счет составил 46:46. Однако позже петербуржцы вырвались вперед.

21 апреля Казанский УНИКС в гостях проиграл питерскому «Зениту» в третьем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ со счетом 71:83.

18 апреля казанский УНИКС во второй раз обыграл «Зенит» в матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ, матч завершился счетом 68:59.

Следующая игра состоится в Казани.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева
СпортБаскетбол Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также