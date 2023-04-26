Казанский УНИКС снова обыграл «Зенит» на своей площадке

Фото: пресс-служба БК УНИКС

Баскетбольный клуб УНИКС обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга на своей площадке. Пятый матч полуфинала Единой лиги ВТБ завершился со счетом 78:63.

В первой четверти команды поделили очки, но уже в следующих двух игровых отрезках казанская команда доминировала в поединке. В последней четверти гости навязали борьбу казанцам, но так и не смогли сравнять счет.

Самым результативным игроком встречи в составе казанцев стал Ненад Дмитриевич. Он набрал 32 очка.

Фото: пресс-служба БК УНИКС

В первых двух матчах баскетболисты Велимира Перасовича обыграли «Зенит», но затем потерпели два поражения в Санкт-Петербурге. Счет в серии 3-2. Следующий матч состоится в Санкт-Петербурге 29 апреля. Он начнется в 14:00. В случае победы казанский клуб выйдет в финал.

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Айрат Назипов