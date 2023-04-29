«Зенит» сравнял счет в серии 1/2 финала Единой лиги ВТБ, обыграв УНИКС

Фото: пресс-служба баскетбольного клуба УНИКС

Баскетболисты «Зенита» обыграли казанский УНИКС и сравняли счет (3-3) в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Матч закончился со счетом 82:80.

Самым результативным игроком игры стал представитель команды из Татарстана — Ненад Димитриевич, набравший 23 очка. В составе петербургского клуба лучшим стал Калеб Хоумсли — 16 очков.

Решающий матч состоится 2 мая в Казани. Начало — в 20.00 по мск.

Фото: пресс-служба баскетбольного клуба УНИКС

На этой неделе УНИКС обыграл «Зенит» на своей площадке. Пятый матч полуфинала Единой лиги ВТБ завершился со счетом 78:63. Самым результативным игроком встречи в составе казанцев также был Ненад Димитриевич, набравший 32 очка.

Напомним, в первых двух матчах баскетболисты Велимира Перасовича обыграли «Зенит», но затем потерпели два поражения в Санкт-Петербурге.

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Максим Кокунин