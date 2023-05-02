Лучший бомбардир «Нефтехимика» в прошедшем сезоне КХЛ покинул клуб

Нижнекамский «Нефтехимик» и ХК «Спартак» обменялись игроками. В московский клуб перешел лучший бомбардир татарстанской команды прошлого сезона КХЛ Павел Порядин. Об этом сообщают пресс-службы обеих команд.

В свою очередь клуб из Нижнекамска получил двух игроков «Спартака»: нападающего Дмитрия Злодеева и защитника Артема Серикова. Также московский клуб выплатит «Нефтехимику» денежную компенсацию.

26-летний Порядин родился в Зеленограде. Минувший сезон стал для него самым успешным. Хоккеист стал главным бомбардиром «Нефтехимика» и одним из лучших снайперов лиги, набрав 41 (24+17) очков в 73 матчах чемпионата и плей-офф.

Всего на счету Порядина в КХЛ — 375 матчей за «Нефтехимик» при 163 (79+84) набранных очках. В 2020 году Павел дебютировал в составе национальной сборной России, забросив две шайбы в двух матчах этапа Евротура.

Сегодня нижнекамский «Нефтехимик» объявил о подписании нового контракта с канадским форвардом Энтони Камарой. Он расторг договор с клубом чуть меньше двух месяцев назад.

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Айрат Назипов