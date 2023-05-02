В «Нефтехимик» вернулся канадский нападающий Энтони Камара

Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик»

Нижнекамский «Нефтехимик» подписал новый контракт с канадским форвардом Энтони Камарой. Об этом сообщает пресс-служба клуба:

— Мы рады приветствовать Энтони в Стае и желаем нового отличного сезона, — написано в сообщении.

Камара пополнил состав «волков» в прошлое межсезонье. В регулярном чемпионате и Кубке Гагарина провел в сумме 69 игр, в которых набрал 33 (14+19) очка. Он стал четвертым бомбардиром в клубе.

В марте этого года хоккеист и нижнекамский клуб расторгли контракт по согласию сторон. Договор был прекращен после вылета «Нефтехимика» из розыгрыша Кубка Гагарина. Татарстанский клуб завершил борьбу за титул в первом раунде плей-офф КХЛ еще 11 марта.

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Айрат Назипов