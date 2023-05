Среди татарстанцев 80% считают покупку брендовых вещей бесполезной тратой денег

Татарстанцы рассказали, что, по их мнению, является самой бесполезной тратой денег. Служба исследований платформы по поиску работы hh.ru провела исследование и узнала, какие траты жители республики считают нерациональными.



Самой нерациональной тратой 80% респондентов из РТ считают покупку брендовых вещей.

Отметим, что в этом вопросе мужчины и женщины оказались солидарны. Среди респондентов старше 55 лет траты на брендовые вещи считают неразумными 70% опрошенных, а вот среди категории в возрасте 18—24 года такой точки зрения придерживаются чаще — 78%.



На втором месте среди самых нерациональных трат — beauty- и SPA-услуги и питание в кафе и ресторанах (по 46%), на третьем месте — сеансы с психологом (41%). Также в число популярных ответов вошли постоянные походы в кино и театр (38%).

Обратим внимание, что мнение о некоторых тратах у татарстанцев серьезно отличается от мнения россиян в целом: так, в Татарстане реже называли нерациональной тратой свадебное

путешествие (24% VS 33%), покупку новой машины (18% VS 24%) или поездки в другие страны и города (14% VS 20%).



Среди дополнительных вариантов нерациональных трат, которые называли респонденты при опросе, — покупка БАДов, алкоголя и табака, аренда жилья, особенно в больших городах, маникюр, свадьба и частая смена телефона.

35% жителей России довольны своим уровнем дохода, а еще треть считают, что их зарплаты не хватает для комфортного уровня жизни. Как отмечают аналитики, россияне считают идеальным уровнем дохода сумму в пределах 181 тысячи рублей. При этом фактическая сумма в среднем по стране не превышает 60 тысяч рублей. Таким образом, за один год ожидания граждан выросли на 12 тысяч рублей, или 7%.

