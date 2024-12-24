В Москве оценят кандидатов в зампреды Верховного суда Татарстана

Фото: Михаил Захаров

Сегодня Высшая квалифколлегия судей РФ может определить будущего зампреда по уголовным делам Верховного суда Татарстана. На вакантную должность претендуют два казанца и самарец.

В списке претендентов — судья Шестого кассационного суда общей юрисдикции Николай Герасимов, в прошлом — замглавы Димитровградского суда Ульяновской области, судья Верховного суда Татарстана Марсель Фахриев и председатель Кировского райсуда Казани Олег Соколов.

Конкурс пришлось проводить повторно. Ранее рекомендованный судейским сообществом кандидат не дошел до этапа назначения на должность президентским указом. Напомним, ВККС — лишь часть конкурсной процедуры. Отобранному кандидату либо кандидатам (бывает, что коллегия рекомендует и двоих) предстоит пройти тщательную проверку и фильтр кадровой комиссии при президенте РФ.

Вакансия зампреда в республиканском суде открылась за шесть месяцев до истечения этих полномочий у судьи Максима Беляева, возглавлявшего коллегию по уголовным делам ВС Татарстана 12 лет.