«ТЭМПО» планирует построить арендное жилье для своих работников в Набережных Челнах

Фото: Динар Фатыхов

Многопрофильный холдинг «ТЭМПО», технологический партнер КАМАЗа, планирует подписать инвестиционное соглашение о строительстве арендного жилья в Набережных Челнах. Как сообщают источники, в планы группы входит строительство 18-этажного жилого дома для иногородних специалистов.

— За предоставлением земельного участка к нам обратилась компания «ТЭМПО». Предприятие планирует строить арендное жилье для своих работников. У них трудится 8 тысяч человек. Пока они заявили о строительстве одного жилого дома, — сообщил «Реальному времени» мэр города Наиль Магдеев.

Источники, близкие к «ТЭМПО», добавили, что жилье планируется строить прежде всего для высококвалифицированных инженеров и специалистов, привлекаемых для локализации двигателя нового поколения для большегрузов К5. По их словам, строительство при благоприятном исходе завершится не ранее 2026—2027 годов.

Как отметил гендиректор ТПП Набережных Челнов Фарид Башаров, «ТЭМПО» стал вторым после КАМАза предприятием, которое спешит построить себе жилье на фоне повышения ставок на вторичном рынке. «Арендное жилье — это правильное решение, ведь арендовать жилье на вторичном рынке становится все дороже и дороже», — подчеркнул он.

Подробнее — в материале «Реального времени».