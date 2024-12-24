В Казани заменили около 11 тыс. метров контактного провода для электротранспорта

Фото: Динар Фатыхов

С начала года в Казани сотрудники МУП «Метроэлектротранс» заменили 11 тыс. метров контактного провода, включая 8,5 тыс. метров троллейбусной и 2,5 тыс. метров трамвайной сети. Об этом сообщили в мэрии города.

Работы проводились в рамках подготовки к саммиту БРИКС, что также позволило перевести нагрузку на 313 обновленных опор.

В результате обновления контактной сети сократилось количество простоев на 56 случаев и снизилось время работы на 38% по сравнению с 2023 годом.

Также смонтирована временная контактная сеть для троллейбусов на перегоне между станциями, что связано со строительством новой ветки метрополитена. В текущий момент требуется капитальный ремонт 131 км контактной сети и 35 км кабельных линий.



Анастасия Фартыгина