Путин поздравил Алиева с днем рождения, отметив их дружеские отношения

Президент России Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, направив ему соответствующую телеграмму. В поздравлении, опубликованном на сайте Кремля, Путин отметил, что дорожит их добрыми товарищескими отношениями.

— Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите самые теплые поздравления по случаю Дня рождения. Под вашим руководством дружественный Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, укрепляет свои позиции на мировой арене. Дорожу нашими добрыми товарищескими отношениями, — говорится в поздравлении российского лидера.

Владимир Путин подчеркнул значительный личный вклад Ильхама Алиева в укрепление стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами. Он также выразил готовность к продолжению тесного сотрудничества по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

— Искренне желаю вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Прошу передать сердечный привет вашей семье, — добавил Путин в своем поздравлении.

Рената Валеева